Лаврентьев: новая операция Турции на севере Сирии была бы «неразумным шагом»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Россия считает намерения Турции провести новую военную операцию на севере Сирии неразумным шагом.
«Мы считаем, что это [проведение операции] было бы неразумным шагом, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране», — сказал он перед открытием переговоров в «астанинском формате» в Нур-Султане (цитата по ТАСС).
Лаврентьев заявил, что Россия на переговорах будет призывать Турцию воздержаться от этого шага и «попытаться решить возникшие озабоченности мирным путем за счет диалога».
По словам Лаврентьева, сирийский конфликт и его урегулирование остаются в приоритетах российской внешней политики. Он заявил, что Россия продолжит помогать Сирии в стабилизации ситуации и восстановлении разрушенной экономики.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерениях провести операцию против курдских Отрядов народной самообороны на севере Сирии.
«Мы считаем, что это [проведение операции] было бы неразумным шагом, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране», — сказал он перед открытием переговоров в «астанинском формате» в Нур-Султане (цитата по ТАСС).
Лаврентьев заявил, что Россия на переговорах будет призывать Турцию воздержаться от этого шага и «попытаться решить возникшие озабоченности мирным путем за счет диалога».
По словам Лаврентьева, сирийский конфликт и его урегулирование остаются в приоритетах российской внешней политики. Он заявил, что Россия продолжит помогать Сирии в стабилизации ситуации и восстановлении разрушенной экономики.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерениях провести операцию против курдских Отрядов народной самообороны на севере Сирии.
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