Наталья Поклонская сообщила, что стала советником генпрокурора РФ и прекращает ведение соцсетей
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Наталья Поклонская сообщила, что стала советником Генерального прокурора РФ.
«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. <…> Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ"», — написала Поклонская в телеграм-канале.
13 июня Наталья Поклонская указом президента Владимира Путина была освобождена от должности замглавы Россотрудничества.
В январе бывший прокурор Республики Крым отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, после она была назначена замруководителя Россотрудничества. В апреле Поклонская выступила с критикой боевых действий на Украине, после чего госсовет Крыма предложил лишить ее государственных наград.
«Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. <…> Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ"», — написала Поклонская в телеграм-канале.
13 июня Наталья Поклонская указом президента Владимира Путина была освобождена от должности замглавы Россотрудничества.
В январе бывший прокурор Республики Крым отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, после она была назначена замруководителя Россотрудничества. В апреле Поклонская выступила с критикой боевых действий на Украине, после чего госсовет Крыма предложил лишить ее государственных наград.
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