В Госдуме предложили ввести крупные штрафы за безответственное обращение с животными
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Госдума предлагает ввести штрафы для тех, кто выбрасывает на улицу домашних животных. Также предлагается штрафовать тех владельцев, чей питомец покусал человека. О предлагаемых поправках сообщил первый замглавы думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
«Штрафы для чиновников за неисполнение законодательства об обращении с животными составят до 200 тысяч рублей. Для безответственных владельцев за покусы животных, за которыми они не следят, — столько же. Это если никто не погиб и нет тяжелого вреда здоровью. Если случилась трагедия — уголовная ответственность. Штрафы за выброшенных питомцев — 30 тысяч рублей», — написал депутат в телеграм-канале.
Рабочая группа Госдумы разработала блок поправок в два законопроекта, которые позволят регионам эффективно решать проблемы безнадзорных животных, сообщил Бурматов. В частности, предлагается расширить «полномочия регионов в части возможности запрета самовыгула и возможности штрафовать за самовыгул животных». «Самовыгул — это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сел: животные плодятся, а это уже популяция, соответственно, безнадзорных животных», — цитируют Бурматова РИА Новости.
«Кроме того, будет дана возможность регионам ограничивать выпуск животных из приютов по своему усмотрению, то есть оставлять их там на дожитие», — сообщил Бурматов.
При этом депутат подчеркнул, что сохранятся запрет на эвтаназию безнадзорных животных в приютах и система ОСВВ (способ обращения с бродячими собаками «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду обитания»).
По словам Бурматова, проекты могут быть приняты до конца весенней сессии.
«Штрафы для чиновников за неисполнение законодательства об обращении с животными составят до 200 тысяч рублей. Для безответственных владельцев за покусы животных, за которыми они не следят, — столько же. Это если никто не погиб и нет тяжелого вреда здоровью. Если случилась трагедия — уголовная ответственность. Штрафы за выброшенных питомцев — 30 тысяч рублей», — написал депутат в телеграм-канале.
Рабочая группа Госдумы разработала блок поправок в два законопроекта, которые позволят регионам эффективно решать проблемы безнадзорных животных, сообщил Бурматов. В частности, предлагается расширить «полномочия регионов в части возможности запрета самовыгула и возможности штрафовать за самовыгул животных». «Самовыгул — это сегодня настоящий бич городов, районных центров, сел: животные плодятся, а это уже популяция, соответственно, безнадзорных животных», — цитируют Бурматова РИА Новости.
«Кроме того, будет дана возможность регионам ограничивать выпуск животных из приютов по своему усмотрению, то есть оставлять их там на дожитие», — сообщил Бурматов.
При этом депутат подчеркнул, что сохранятся запрет на эвтаназию безнадзорных животных в приютах и система ОСВВ (способ обращения с бродячими собаками «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду обитания»).
По словам Бурматова, проекты могут быть приняты до конца весенней сессии.
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