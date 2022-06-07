Россияне стали лидерами в покупках элитного жилья на Пхукете, обогнав китайцев
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В первом квартале 2022 года россияне стали крупнейшими покупателями кондоминиумов на Пхукете, на втором месте – китайцы, американцы – на третьем. Об этом пишет издание Bangkok Post, ссылаясь на статистику Центра информации о недвижимости Таиланда.
В январе-марте покупатели из России приобрели 74 квартиры на тайском курорте (в прошлом году за аналогичный период – 54) общей стоимостью примерно в $7 млн. Китайцы купили 14 объектов недвижимости стоимостью $1,5 млн, граждане США – 9, Германии – 6, Великобритании – только 3.
По данным издания, главными покупателями кондоминиумов Пхукета ранее были китайцы, но из-за ковидных ограничений их активность снизилась. Участники рынка ожидают, что в ближайшее время покупательский интерес вернется, и цены на квартиры в среднем вырастут на 10–15%, пишет издание.
Жилая недвижимость на Пхукете остается популярной у иностранцев, которые приобретают ее как для личного отдыха, так и для сдачи в аренду.
В январе-марте покупатели из России приобрели 74 квартиры на тайском курорте (в прошлом году за аналогичный период – 54) общей стоимостью примерно в $7 млн. Китайцы купили 14 объектов недвижимости стоимостью $1,5 млн, граждане США – 9, Германии – 6, Великобритании – только 3.
По данным издания, главными покупателями кондоминиумов Пхукета ранее были китайцы, но из-за ковидных ограничений их активность снизилась. Участники рынка ожидают, что в ближайшее время покупательский интерес вернется, и цены на квартиры в среднем вырастут на 10–15%, пишет издание.
Жилая недвижимость на Пхукете остается популярной у иностранцев, которые приобретают ее как для личного отдыха, так и для сдачи в аренду.
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