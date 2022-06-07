Губернатор Брянской области сообщил, что в результате обстрела села Займище ранены четыре человека
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Александра Богомаза
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села в городском округе Клинцы, расположенном примерно в 60 км от границы с Украиной.
«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, на месте работают оперативные службы.
Утром во вторник 14 июня в брянских телеграм-каналах и СМИ появились сообщения о взрыве в Клинцах. Очевидцы пишут, что в нескольких районах отсутствует вода и электроснабжение, а на дорогах якобы затруднено движение. Также сообщается о военном вертолете и истребителях в небе над Клинцами.
«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», — написал губернатор в телеграм-канале.
По его словам, на месте работают оперативные службы.
Утром во вторник 14 июня в брянских телеграм-каналах и СМИ появились сообщения о взрыве в Клинцах. Очевидцы пишут, что в нескольких районах отсутствует вода и электроснабжение, а на дорогах якобы затруднено движение. Также сообщается о военном вертолете и истребителях в небе над Клинцами.
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