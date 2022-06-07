На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка с применением минометов

09.13 Вторник, 14 июня 2022
Россия и мир
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
Между пограничниками Киргизии и Таджикистана утром во вторник 14 июня произошла перестрелка. Об этом сообщает управление информации и коммуникации Пограничной службы государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

По данным киргизской стороны, перестрелка началась в 6:50-7:00 утра, выстрел был произведен со стороны пограничного поста Таджикистана в сторону Киргизии, в ответ также был открыт огонь. «Таджикская сторона начала перестрелку с применением гранатометов и минометов», — сообщает управление.

В 8:10 перестрелка прекратилась, однако обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы оценивается как напряженная. «В данное время проводится встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших к этому моменту нет.

Напомним, 3 июня между пограничниками Киргизии и Таджикистана также произошла перестрелка, сообщалось о нескольких раненых. Кроме того, киргизская сторона зафиксировала переброску тяжелой военной техники Таджикистана в район конфликта на границе.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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