Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете вывесок на иностранных языках

15.27 Пятница, 10 июня 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты обсуждают запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. По его словам, законопроект уже подготовлен.

Об этом Володин написал в своем телеграм-канале и открыл опрос. На вопрос «А как вы считаете, должна ли реклама на улицах быть только на русском и других государственных языках в республиках РФ?» 73% ответили «да», 15% сказали «нет», 12% выбрали вариант «все равно» (всего на момент публикации проголосовало больше 89 400 пользователей).

Ранее глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила о подготовке законопроекта, который предусматривает ужесточение норм использования англицизмов в рекламе, пишет ТАСС. По ее словам, в Москве на центральных улицах в среднем на 30-50% больше вывесок на английском языке (или набранных латиницей), чем вывесок на русском.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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