«Тинькофф банк» с 23 июня вводит плату за обслуживание валютных счетов
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
«Тинькофф банк» сообщил, что с 23 июня вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте.
Это коснется счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно, заявили в банке.
«Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», — говорится в сообщении.
В банке добавили, что с 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в рублях, а существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты (хранящиеся на них средства будут переведены на счета клиентов в этих же валютах).
Это коснется счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 у.е. в валюте счета. Комиссия будет списываться ежедневно, заявили в банке.
«Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», — говорится в сообщении.
В банке добавили, что с 23 июня открыть накопительный счет можно будет только в рублях, а существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты (хранящиеся на них средства будут переведены на счета клиентов в этих же валютах).
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