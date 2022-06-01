Кассационный суд отменил арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Кассационный суд отменил арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева. Постановление направлено на новое рассмотрение, сообщают РИА Новости из зала суда.3 июня Тверской суд Москвы продлил Зуеву срок содержания под стражей на три месяца. Позже, 6 июня, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что передала в Верховный суд ходатайство о пересмотре решения об аресте Зуева. Омбудсмен во время посещения СИЗО обсудила состояние здоровья ректора с его с лечащим врачом.Напомним, Сергей Зуев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, был задержан в октябре 2021 года. Он был помещен под домашний арест, позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в следственный изолятор. По версии следствия, Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 млн руб., предназначенных для госконтрактов в рамках госпрограммы «Образование». Свою вину он не признает.В декабре 2021 года в СПЧ по итогам встречи с президентом отмечали, что Владимир Путин «не видит необходимости» в том, чтобы Сергей Зуев оставался в СИЗО.