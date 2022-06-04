В Нижнем Новгороде сотрудникам Volkswagen предложили уволиться и получить до шести окладов
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Новгороде Volkswagen предложил своим сотрудникам добровольно уволиться, получив при этом до шести окладов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на профсоюз сотрудников.
По данным издания, это первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса.
Увольнение предложено примерно 200 работникам контрактной сборки Volkswagen / Skoda на базе группы ГАЗ. Сообщается, что сотрудники, которые согласятся добровольно расторгнуть трудовой договор до 17 июня, смогут получить шесть окладов, до 29 июня — только пять.
В «Фольксваген Груп Рус» сообщили, что сотрудникам в Нижнем Новгороде, которые пожелают уволиться, также предложили пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года и личное IT-оборудование (если применимо), пишет издание.
Площадка по сборке автомобилей находится в простое с марта.
По данным издания, это первая известная программа добровольного ухода с начала кризиса.
Увольнение предложено примерно 200 работникам контрактной сборки Volkswagen / Skoda на базе группы ГАЗ. Сообщается, что сотрудники, которые согласятся добровольно расторгнуть трудовой договор до 17 июня, смогут получить шесть окладов, до 29 июня — только пять.
В «Фольксваген Груп Рус» сообщили, что сотрудникам в Нижнем Новгороде, которые пожелают уволиться, также предложили пакет, включающий финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года и личное IT-оборудование (если применимо), пишет издание.
Площадка по сборке автомобилей находится в простое с марта.
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