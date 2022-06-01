Директор Новосибирского колледжа, который отказывался проводить «воспитательную работу» со студентами, уволился

10.33 Четверг, 9 июня 2022
Россия и мир
Фото: страница Сергея Чернышова в ВК
Директор Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) Сергей Чернышов сообщил о своем увольнении. В апреле он отказался проводить «воспитательную работу» со студентами, которые были задержаны на акциях протеста.

«Вчера я написал заявление о завершении полномочий директора Новосибирского городского открытого колледжа (НГОК) и выходе из состава его учредителей. С июля я и наша команда не будет иметь к НГОК никакого отношения», — написал Чернышов на своей странице в ВК. По его словам, он и другие учредители «сильно по-разному» понимают принципы работы и планы на будущее.

Он сообщил, что команда создала отдельное юрлицо, «на этот раз совершенно автономное от кого бы то ни было». «Наша новая организация уже готова, имеет лицензии и начала набор», — написал Чернышов, добавив, что намерен показать, «насколько другим может быть образование».

В конце апреля Чернышов сообщил в соцсетях, что сотрудники МВД прислали в колледж письма с требованием «провести воспитательную работу» со студентами, которые участвовали в акциях протеста и были привлечены к административной ответственности. «Просят провести воспитательную работу, повысить уровень патриотизма <…>. Требуют, знаете ли, невозможного», — писал Чернышов.

В колледже отмечали, что за проявление гражданской позиции «никаких репрессий не учиняют». В конце поста Чернышов обратился к родителям, чтобы они оставались на стороне своих детей. «Статьи приходят и уходят, а дети остаются. И они, конечно, будут лучше, чем мы. И точно лучше, чем те, кто их сейчас наказывает», — писал Чернышов.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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