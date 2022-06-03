В Богородске в жилой пятиэтажке взорвался газовый баллон, эвакуированы 32 человека

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В Богородске Нижегородской области произошел взрыв газового баллона в квартире пятиэтажного дома. Пострадали два человека, эвакуированы 32, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.ТАСС со ссылкой на источник в местной администрации сообщает, что взрыв произошел в однокомнатной квартире на третьем этаже. По данным агентства, два человека отравились угарным газом.