В Богородске в жилой пятиэтажке взорвался газовый баллон, эвакуированы 32 человека
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В Богородске Нижегородской области произошел взрыв газового баллона в квартире пятиэтажного дома. Пострадали два человека, эвакуированы 32, сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
ТАСС со ссылкой на источник в местной администрации сообщает, что взрыв произошел в однокомнатной квартире на третьем этаже. По данным агентства, два человека отравились угарным газом.
ТАСС со ссылкой на источник в местной администрации сообщает, что взрыв произошел в однокомнатной квартире на третьем этаже. По данным агентства, два человека отравились угарным газом.
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