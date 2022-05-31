В детском лагере Зеленогорска отравились 16 детей, в СК и прокуратуре начали проверку
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В детском оздоровительном лагере Зеленогорска в Красноярском крае отравились 16 детей, в региональном СК и прокуратуре начали проверку.
С 3 по 6 июня с жалобами на плохое самочувствие обратились дети в возрасте от восьми до 15 лет, у них выявили кишечную инфекцию.
Сейчас на месте проводят дезинфекцию. Всех детей с территории базы вывезут, сообщили в прокуратуре.
Проверку по факту вспышки инфекционного заболевания проводят в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. «Будет проверено соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря, в том числе организаторами детского питания», — сообщили в региональном СК.
С 3 по 6 июня с жалобами на плохое самочувствие обратились дети в возрасте от восьми до 15 лет, у них выявили кишечную инфекцию.
Сейчас на месте проводят дезинфекцию. Всех детей с территории базы вывезут, сообщили в прокуратуре.
Проверку по факту вспышки инфекционного заболевания проводят в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. «Будет проверено соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря, в том числе организаторами детского питания», — сообщили в региональном СК.
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