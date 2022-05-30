Жителю Красноярска грозит 4 года лишения свободы за хищение 16 банок тушенки
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Красноярске полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в хищении тушенки, сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.
Сотрудник продуктового магазина сообщил в полицию «об открытом хищении товара». По его словам, мужчина скрылся на легковом автомобиле.
«Ориентировка была передана всем наружным нарядам. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по краю задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель краевого центра. При себе у злоумышленника обнаружены и изъяты 16 банок мясных консервов», — сообщили в красноярской полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» (максимальное наказание — 4 года лишения свободы).
Сотрудник продуктового магазина сообщил в полицию «об открытом хищении товара». По его словам, мужчина скрылся на легковом автомобиле.
«Ориентировка была передана всем наружным нарядам. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по краю задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель краевого центра. При себе у злоумышленника обнаружены и изъяты 16 банок мясных консервов», — сообщили в красноярской полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» (максимальное наказание — 4 года лишения свободы).
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