В ГД внесут законопроект о наказании за «умышленное агрессивное вождение»
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов готовит к внесению законопроект, который устанавливает административную ответственность за «умышленное агрессивное вождение». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале фракции ЛДПР.
По словам Нилова, к существующим правилам есть вопросы. «В правилах ПДД понятие «опасное вождение» существует, но к нему есть вопросы, поскольку как таковая ответственность за агрессивную езду сегодня не установлена».
Депутат предлагает ввести штраф в 5 тыс ₽, а при повторном правонарушении — от 5 тыс до 10 тыс ₽ или лишение прав на срок до года.
По словам Нилова, к существующим правилам есть вопросы. «В правилах ПДД понятие «опасное вождение» существует, но к нему есть вопросы, поскольку как таковая ответственность за агрессивную езду сегодня не установлена».
Депутат предлагает ввести штраф в 5 тыс ₽, а при повторном правонарушении — от 5 тыс до 10 тыс ₽ или лишение прав на срок до года.
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