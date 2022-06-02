В Белокурихе из-за поломки горнолыжного подъемника эвакуировали 43 человека
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Прокуратура Алтайского края проводит проверку после аварийной остановки кресельного подъемника в районе горы «Церковка» в Белокурихе.
По данным ведомства, поломка произошла в результате падения дерева на канатную часть подъемника из-за сильного ветра и дождя.
«После проведения спасательных работ эвакуировано 43 человека, в том числе 9 детей», — сообщили в прокуратуре.
По данным ведомства, поломка произошла в результате падения дерева на канатную часть подъемника из-за сильного ветра и дождя.
«После проведения спасательных работ эвакуировано 43 человека, в том числе 9 детей», — сообщили в прокуратуре.
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