Тихвинский вагоностроительный завод не вышел из простоя из-за недостатка импортных деталей
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Ленинградской области Тихвинский вагоностроительный завод не вышел из простоя, который был объявлен с 17 мая. Руководство градообразующего предприятия объявило сотрудникам, что режим простоя продлевается до конца месяца, пишет 47news.
Для производства критическими стали два фактора — обеспеченность импортными деталями для кассетных подшипников и закупочная политика потребителей, отметили в руководстве. «Из-за подшипников встали все заводы. Вагон невозможно ни построить, ни отремонтировать. Для скорейшего решения этой задачи мы прорабатываем альтернативы, делая основную ставку на российских производителей», — цитирует издание директора ТВСЗ Евгения Кузьменко.
По его словам, на предприятии намерены сохранить все рабочие места. «На время простоя работники получают заработную плату в соответствии с трудовым законодательством. Все обязательные льготы, гарантии и дополнительная социальная поддержка со стороны работодателя сохранятся без изменений», — отметил Кузьменко.
ТВСЗ является одним из крупнейших производителей грузовых вагонов в России, а также одним из крупнейших работодателей Северо-Западного региона. По данным с сайта предприятия, на ТВСЗ работают больше 7,5 тысяч сотрудников (население Тихвина – около 56 000 человек).
Для производства критическими стали два фактора — обеспеченность импортными деталями для кассетных подшипников и закупочная политика потребителей, отметили в руководстве. «Из-за подшипников встали все заводы. Вагон невозможно ни построить, ни отремонтировать. Для скорейшего решения этой задачи мы прорабатываем альтернативы, делая основную ставку на российских производителей», — цитирует издание директора ТВСЗ Евгения Кузьменко.
По его словам, на предприятии намерены сохранить все рабочие места. «На время простоя работники получают заработную плату в соответствии с трудовым законодательством. Все обязательные льготы, гарантии и дополнительная социальная поддержка со стороны работодателя сохранятся без изменений», — отметил Кузьменко.
ТВСЗ является одним из крупнейших производителей грузовых вагонов в России, а также одним из крупнейших работодателей Северо-Западного региона. По данным с сайта предприятия, на ТВСЗ работают больше 7,5 тысяч сотрудников (население Тихвина – около 56 000 человек).
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