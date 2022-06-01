В Мытищах произошел взрыв в жилом доме, есть погибший
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
В подмосковных Мытищах в жилой пятиэтажке произошел взрыв, сообщается о погибшем.
Прокуратура Московской области сообщает, что, по предварительным данным, в многоквартирном жилом доме в Мытищах на улице Мира «произошёл хлопок газа». Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребёнок. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в прокуратуре.
По предварительной информации, взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома, повреждены квартиры с третьего по пятый этажи. На месте работают пожарные расчеты. Также сообщается, что на место выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.
Прокуратура Московской области сообщает, что, по предварительным данным, в многоквартирном жилом доме в Мытищах на улице Мира «произошёл хлопок газа». Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребёнок. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в прокуратуре.
По предварительной информации, взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома, повреждены квартиры с третьего по пятый этажи. На месте работают пожарные расчеты. Также сообщается, что на место выехал Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».