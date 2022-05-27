Суд продлил арест экс-мэру Владивостока до августа

09.26 Среда, 1 июня 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил арест бывшему мэру города Олегу Гуменюку, который обвиняется во взяточничестве, до 3 августа. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на представителей суда.

По данным следствия, бывший мэр с 2019 по 2021 год получал от муниципального предприятия взятки за общее покровительство при оказании похоронных услуг, общая сумма — более 19,5 млн рублей.

Ранее экс-главе было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». В октябре прошлого года он был заключен под стражу на два месяца, затем арест продлевался.

Бывший мэр вину в суде не признал.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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