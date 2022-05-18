Глава Курганской области призвал правильно относиться «к распределению мужской и женской ролей»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что нужно учить правильно относиться к «распределению мужской и женской ролей» со школьной скамьи. Об это глава региона написал в телеграм-канале.
«Считаем, что закладывать уважение к системе традиционных ценностей, включая правильное отношение к распределению мужской и женской ролей, к многодетной семье нужно со школьной скамьи. В рамках своих полномочий такие вещи внедрять начнём уже со следующего учебного года», — сообщил губернатор, не уточнив при этом, какие именно «вещи» будут внедрять и в чем заключаются нововведения.
«Считаем, что закладывать уважение к системе традиционных ценностей, включая правильное отношение к распределению мужской и женской ролей, к многодетной семье нужно со школьной скамьи. В рамках своих полномочий такие вещи внедрять начнём уже со следующего учебного года», — сообщил губернатор, не уточнив при этом, какие именно «вещи» будут внедрять и в чем заключаются нововведения.
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