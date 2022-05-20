Россия и Китай наложили вето на проект США, который предложил санкции против КНДР

09.40 Пятница, 27 мая 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Совбезе ООН в четверг на голосовании по проекту резолюции США, который предполагал ужесточение санкций против КНДР, Россия и Китай использовали право вето. Документ не был принят.

«За» проголосовали 13 членов Совбеза (Великобритания, США, Франция, Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ).

В тексте резолюции указано, что «Совбез самым решительным образом осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный КНДР 24 марта, а также серию других недавних тестов баллистических ракет в Северной Корее». Ранее в ООН было принято решение, что в случае новых ядерных испытаний или запуска баллистических ракет Совбез примет меры, чтобы ограничить экспорт нефти в Северную Корею.

Резолюция предлагала ввести ряд ограничений для КНДР, в том числе снизить объем поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, предлагалось заморозить активы ряда компаний, в том числе северокорейской киберструктуры, которую подозревают в хакерской деятельности. Также резолюция предполагала, что все члены ООН должны прекратить поставки Северной Корее табака и табачных изделий.

Расширение санкций против КНДР бесперспективно, заявил после голосования постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС. Он полагает, что также бесперспективны ожидания, что Пхеньян под угрозой санкций пойдет на разоружение. По его словам, страны Запада за много лет привыкли перекладывать ответственность за ситуацию на Корейском полуострове только на Пхеньян и не слышат призывы КНДР к США о прекращении «враждебной по отношению к ним деятельности». Кроме того, введение санкций в период, когда КНДР столкнулся со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения ковида, стало бы безответственным шагом, заявил дипломат.

Постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь заявил, что Китай применил право вето, чтобы «не усугублять гуманитарную ситуацию».

Постоянный представитель США при ОНН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что в связи с применением вето по проекту резолюции ракетно-ядерная программа в КНДР будет набирать обороты.


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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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