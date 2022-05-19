В Москве прекратили уголовное дело о фотосессии в нижнем белье на фоне мечети
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Москве прекращено уголовное дело о скандальной фотосессии возле Московской Соборной мечети — подсудимые извинились перед мусульманами, сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».
25 мая мировой судья 410 судебного участка Москвы удовлетворила совместное ходатайство потерпевших, подсудимых и их защитников. «Семь подсудимых признали, что поступили глупо, но не имели умысла оскорбить ислам. Мусульмане, проходящие по делу потерпевшими, обещали простить подсудимых», — сообщили юристы проекта. При этом, по их словам, прокурор категорически возражал против примирения, но дело все-таки прекратили.
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч.1 статьи 148 УК РФ) было возбуждено в январе этого года из-за фотографий девушки в нижнем белье на фоне Московской Соборной мечети. Подсудимыми по делу проходили модель, операторы и организаторы съемки — всего семь человек, сообщили «Сетевые свободы».
По словам правозащитников, в ходе следствия были проведены шесть обысков с изъятием техники, психолого-лингвистическая и религиоведческая экспертизы, было составлено шесть томов уголовного дела со скриншотами переписок в WhatsApp.
25 мая мировой судья 410 судебного участка Москвы удовлетворила совместное ходатайство потерпевших, подсудимых и их защитников. «Семь подсудимых признали, что поступили глупо, но не имели умысла оскорбить ислам. Мусульмане, проходящие по делу потерпевшими, обещали простить подсудимых», — сообщили юристы проекта. При этом, по их словам, прокурор категорически возражал против примирения, но дело все-таки прекратили.
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч.1 статьи 148 УК РФ) было возбуждено в январе этого года из-за фотографий девушки в нижнем белье на фоне Московской Соборной мечети. Подсудимыми по делу проходили модель, операторы и организаторы съемки — всего семь человек, сообщили «Сетевые свободы».
По словам правозащитников, в ходе следствия были проведены шесть обысков с изъятием техники, психолого-лингвистическая и религиоведческая экспертизы, было составлено шесть томов уголовного дела со скриншотами переписок в WhatsApp.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Против экс-замглавы администрации ЖД района Екатеринбурга заведено уговное дело о взятке
23 мая 2022
23 мая 2022