В Крымске полицейские при обыске застрелили мужчину, открывшего по ним огонь
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В городе Крымске Краснодарского края 23 мая полицейские при обыске застрелили 28-летнего мужчину. Он скончался на месте, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным полиции, оперативники уголовного розыска ОМВД России по Крымскому району пришли с обыском по ранее возбужденному уголовному делу (по какому именно, в МВД и СК не уточняют, по данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, дело было возбуждено по ч.1 ст. 318 УК — применение насилия в отношении представителя власти).
«Внезапно мужчина стал вести себя агрессивно, угрожал полицейским гладкоствольным охотничьим ружьем и заперся в доме. Для оказания помощи на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. На неоднократные требования о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал и произвел выстрел в направлении правоохранителей, которым ранил одного из сотрудников. В связи с чем, был открыт ответный огонь. В результате злоумышленнику было причинено ранение, от которого он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, мужчина «произвел через окно выстрел из охотничьего ружья в инспектора ППС, причинив ему ранения кистей обеих рук». Раненому сотруднику оказана помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным полиции, оперативники уголовного розыска ОМВД России по Крымскому району пришли с обыском по ранее возбужденному уголовному делу (по какому именно, в МВД и СК не уточняют, по данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, дело было возбуждено по ч.1 ст. 318 УК — применение насилия в отношении представителя власти).
«Внезапно мужчина стал вести себя агрессивно, угрожал полицейским гладкоствольным охотничьим ружьем и заперся в доме. Для оказания помощи на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. На неоднократные требования о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал и произвел выстрел в направлении правоохранителей, которым ранил одного из сотрудников. В связи с чем, был открыт ответный огонь. В результате злоумышленнику было причинено ранение, от которого он скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным следствия, мужчина «произвел через окно выстрел из охотничьего ружья в инспектора ППС, причинив ему ранения кистей обеих рук». Раненому сотруднику оказана помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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