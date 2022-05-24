Новый дом в Салехарде подпирают краном при сильном ветре, прокуратура начала проверку
Россия и мир
Новостройка в Салехарде, сентябрь 2021 года. Фото: yamal-media
В Салехарде новый многоэтажный жилой дом подпирают краном при сильном ветре. В администрации города заявили, что это «предупредительные меры, чтобы не была повреждена обшивка дома». Прокуратура начала проверку.
В местных пабликах 23 мая появилась информация о том, что недавно построенный дом подпирают краном «второй год подряд при неблагоприятных условиях». На опубликованной в ВК фотографии видно приставленный к торцу новостройки кран.
Администрация Салехарда оставила под постом комментарий, в котором объяснила действия застройщика. «По информации от застройщика, приняты предупредительные меры, чтобы не была повреждена обшивка дома. После того, как утихнет ветер, приступят к работам по укреплению обшивки в рамках гарантийных обязательств», — говорится в комментарии. Вчера, 24 мая, мэрия добавила, что застройщик приступил к восстановительным и ремонтным работам, их планируется завершить в течение двух недель.
Информацией заинтересовалась прокуратура, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства ЯНАО. «Мы однозначно отреагируем, будем проводить проверку», — сказали в прокуратуре. По данным издания, жилой дом был сдан в конце марта 2021 года, ключи семьям сотрудников правоохранительных органов вручали региональные власти. При этом местные СМИ сообщают, что проблемы с облицовкой были обнаружены еще в сентябре прошлого года.
Сегодня в администрации Салехарда собирают брифинг по ситуации.
Напомним, с 20 мая на территории региона был сильный шквалистый ветер местами до 20 метров в секунду. Жители публиковали в соцсетях фотографии с последствиями – на некоторых зданиях были сорваны крыши, повреждены обшивки. Сообщалось, что 20 мая порыв ветра повредил кровлю здания следственного комитета ЯНАО. В окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности жителей призывали быть осторожными. В региональном управлении МЧС рекомендовали не находиться вблизи слабозакрепленных конструкций.
В местных пабликах 23 мая появилась информация о том, что недавно построенный дом подпирают краном «второй год подряд при неблагоприятных условиях». На опубликованной в ВК фотографии видно приставленный к торцу новостройки кран.
Администрация Салехарда оставила под постом комментарий, в котором объяснила действия застройщика. «По информации от застройщика, приняты предупредительные меры, чтобы не была повреждена обшивка дома. После того, как утихнет ветер, приступят к работам по укреплению обшивки в рамках гарантийных обязательств», — говорится в комментарии. Вчера, 24 мая, мэрия добавила, что застройщик приступил к восстановительным и ремонтным работам, их планируется завершить в течение двух недель.
Информацией заинтересовалась прокуратура, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства ЯНАО. «Мы однозначно отреагируем, будем проводить проверку», — сказали в прокуратуре. По данным издания, жилой дом был сдан в конце марта 2021 года, ключи семьям сотрудников правоохранительных органов вручали региональные власти. При этом местные СМИ сообщают, что проблемы с облицовкой были обнаружены еще в сентябре прошлого года.
Сегодня в администрации Салехарда собирают брифинг по ситуации.
Напомним, с 20 мая на территории региона был сильный шквалистый ветер местами до 20 метров в секунду. Жители публиковали в соцсетях фотографии с последствиями – на некоторых зданиях были сорваны крыши, повреждены обшивки. Сообщалось, что 20 мая порыв ветра повредил кровлю здания следственного комитета ЯНАО. В окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности жителей призывали быть осторожными. В региональном управлении МЧС рекомендовали не находиться вблизи слабозакрепленных конструкций.
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