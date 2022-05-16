Мишустин: собственники ТЦ смогут досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из «недружественных стран»
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В правительстве РФ намерены скорректировать порядок взимания арендной платы в торговых центрах. Речь идет компаниях из так называемых «недружественных государств».
Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что в правительстве намерены предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры с такими компаниями. «Ранее в текст договора между собственником и арендатором нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. Сейчас это приводит к неприятным ситуациям. Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу, не торопятся освобождать помещения. Вывеска висит, но арендная плата собственникам не идет, ведь выручка отсутствует», — отметил Мишустин, добавив, что речь идет, как правило, о крупных арендаторах, в связи с чем владельцы помещений несут существенные потери.
«Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», – заявил Мишустин.
Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что в правительстве намерены предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры с такими компаниями. «Ранее в текст договора между собственником и арендатором нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина. Сейчас это приводит к неприятным ситуациям. Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу, не торопятся освобождать помещения. Вывеска висит, но арендная плата собственникам не идет, ведь выручка отсутствует», — отметил Мишустин, добавив, что речь идет, как правило, о крупных арендаторах, в связи с чем владельцы помещений несут существенные потери.
«Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», – заявил Мишустин.
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