Росавиация вновь продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 03:45 по московскому времени, сообщается на сайте Росавиации.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку, используя альтернативные маршруты — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку, используя альтернативные маршруты — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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