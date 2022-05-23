Бурматов: в правительстве не выполнили поручения президента, которые касаются правил обращения с животными

17.34 Понедельник, 23 мая 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Депутат ГД Владимир Бурматов заявил, что в правительстве не выполнили поручение президента о создании системы реагирования на сигналы о жестоком обращении с животными. Такое поручение, в числе прочих, было дано год назад.

Депутат сообщил, что регионам нужна такая система, благодаря которой, в том числе, можно будет сообщать информацию о выброшенных животных на улицах. Сейчас такой системы нет, заявил депутат. «Человек, ставший свидетелем фактов насилия над братьями нашими меньшими или увидевший на улице бездомное животное, элементарно в 99,9% случаев не знает, куда ему обратиться. В каждом регионе должен существовать единый телефон, на который должны приниматься такие сигналы и сообщения», — написал депутат в телеграм-канале, добавив, что на сообщения должны оперативно реагировать органы власти и правоохранители.

Депутат напомнил, что создать такую систему год назад правительству поручил президент Путин. «Срок исполнения поручения был установлен до декабря прошлого года, однако по сей день оно не выполнено. Будем добиваться его реализации как одного из наиболее важных в этой сфере», — отметил он.

Напомним, год назад, в мае 2021, президент РФ Владимир Путин подписал ряд поручений, согласно которым правительству нужно было до 1 декабря обеспечить внесение в законодательство РФ поправки, которые касаются обращения с животными.

В частности, поправки должны были регламентировать деятельность по содержанию и разведению домашних и диких животных, определить порядок передачи животных в приюты (если владелец больше не может содержать животное или если животное у него изъяли за ненадлежащее содержание), определить «особенности владения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными, находящимися на их территории». Также предполагалось создание системы реагирования на факты о жестоком обращении с животными. Кроме того, поправки должны были предусматривать систему реагирования на обращения граждан в случае, если животные причинили им какой-либо вред.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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