В Астрахани священнослужитель на внедорожнике сбил женщину на пешеходном переходе
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
Священнослужитель стал участником ДТП в Астрахани, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Астраханской епархии.
В понедельник в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно, как внедорожник на большой скорости сбивает женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Также появились сообщения о том, что за рулем, по предварительным данным, был священнослужитель.
«Да, такой факт имеет место быть. Расследованием ДТП занимается полиция. По результатам расследования мы тоже сделаем выводы», — сообщили агентству в епархии.
По данным телеграм-каналов, когда девушка упала на дорогу, водитель остановил машину и вышел из нее, направился к пострадавшей, потом вернулся обратно и якобы снял рясу, затем снова подошел к девушке, место ДТП он не покинул (на распространяемой записи таких подробностей не видно).
В управлении МВД по Астраханской области также подтвердили факт аварии, пишет Интерфакс. Полиция сообщает, что за рулем автомобиля был 70-летний астраханец, пострадавшая – девушка 1999 года рождения. Она госпитализирована.
По неподтвержденным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
В понедельник в телеграм-каналах появилось видео, на котором видно, как внедорожник на большой скорости сбивает женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Также появились сообщения о том, что за рулем, по предварительным данным, был священнослужитель.
«Да, такой факт имеет место быть. Расследованием ДТП занимается полиция. По результатам расследования мы тоже сделаем выводы», — сообщили агентству в епархии.
По данным телеграм-каналов, когда девушка упала на дорогу, водитель остановил машину и вышел из нее, направился к пострадавшей, потом вернулся обратно и якобы снял рясу, затем снова подошел к девушке, место ДТП он не покинул (на распространяемой записи таких подробностей не видно).
В управлении МВД по Астраханской области также подтвердили факт аварии, пишет Интерфакс. Полиция сообщает, что за рулем автомобиля был 70-летний астраханец, пострадавшая – девушка 1999 года рождения. Она госпитализирована.
По неподтвержденным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
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