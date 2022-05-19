Больше трети россиян верят в существование тайных организаций, управляющих обществом
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
ВЦИОМ провел исследование о том, как за 30 лет изменились взгляды россиян о влиянии тайных организаций и сил на общество и поведение людей.
Популярность конспирологии у россиян заметно снизилась за это время, однако 37 % жителей страны сегодня «склоняются к существованию таких организаций». Эта точка зрения ближе людям старшего возраста 65+ (49%) и активным телезрителям (48%), отмечают авторы исследования. Тридцать лет назад мистицизм был свойственен каждому второму россиянину.
Сегодня каждый второй россиянин не верит в существование тайных организаций, скрыто управляющих обществом (51%). И 63% россиян убеждены, что человеческим поведением управляют человеческая воля и разум.
Популярность конспирологии у россиян заметно снизилась за это время, однако 37 % жителей страны сегодня «склоняются к существованию таких организаций». Эта точка зрения ближе людям старшего возраста 65+ (49%) и активным телезрителям (48%), отмечают авторы исследования. Тридцать лет назад мистицизм был свойственен каждому второму россиянину.
Сегодня каждый второй россиянин не верит в существование тайных организаций, скрыто управляющих обществом (51%). И 63% россиян убеждены, что человеческим поведением управляют человеческая воля и разум.
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