Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 10 тысяч га
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
За прошедшие сутки общая площадь лесных пожаров в России выросла более чем на 10 тыс. га. По данным на 00:00 мск 23 мая, она составила 52 378 га, 22 мая сообщалось о площади в 42 286 га.
По данным на 23 мая, на территории РФ действует 84 лесных пожара. Больше всего пожаров за минувшие сутки было зафиксировано на землях лесного фонда в Красноярском крае (34 пожара).
Режим ЧС введен в 6 субъектах: на всей территории Иркутской области, республик Тыва, Хакасия, Красноярского края, в Белозерском, Каргапольском, Кетовском муниципальных образованиях Курганской области, в Акшинском муниципальном районе Забайкальского края, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Особый противопожарный режим введен в 44 субъектах.
За неделю, с 16 по 22 мая 2022 года, в России было ликвидировано 553 лесных пожара в 33 регионах России.
Причины возгораний – нарушения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам территориях, переход огня от линейных объектов, грозовой фактор, сообщают в Авиалесоохране.
По данным на 23 мая, на территории РФ действует 84 лесных пожара. Больше всего пожаров за минувшие сутки было зафиксировано на землях лесного фонда в Красноярском крае (34 пожара).
Режим ЧС введен в 6 субъектах: на всей территории Иркутской области, республик Тыва, Хакасия, Красноярского края, в Белозерском, Каргапольском, Кетовском муниципальных образованиях Курганской области, в Акшинском муниципальном районе Забайкальского края, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Особый противопожарный режим введен в 44 субъектах.
За неделю, с 16 по 22 мая 2022 года, в России было ликвидировано 553 лесных пожара в 33 регионах России.
Причины возгораний – нарушения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам территориях, переход огня от линейных объектов, грозовой фактор, сообщают в Авиалесоохране.
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