В рейтинге стран по доступности природного газа Казахстан занял первое место, Россия – на втором
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Эксперты агентства РИА Рейтинг провели исследование доступности природного газа для населения в разных странах мира.
Самый большой объем природного газа на среднюю зарплату можно приобрести в Казахстане. На втором месте – Россия, на третьем – Великобритания. Стоимость газа в этих странах (за кубический метр, в переводе на рубли) – 4,1 в Казахстане, в России — 6,7 , в Великобритании — 37, 1. В первую пятерку также вошли Люксембург (4 место и 48,2 рубля) и Австрия (5 место 52,4 рубля).
На последних строчках в рейтинге – Греция (30 место, 76,5 рубля), Болгария (31 место и 53,7 рубля) и Молдавия (32 место и 37,3 рубля).
Исследование было проведено на основе данных Центробанка, Евростата, статкомитетов и регулирующих органов стран, сообщают авторы рейтинга.
Самый большой объем природного газа на среднюю зарплату можно приобрести в Казахстане. На втором месте – Россия, на третьем – Великобритания. Стоимость газа в этих странах (за кубический метр, в переводе на рубли) – 4,1 в Казахстане, в России — 6,7 , в Великобритании — 37, 1. В первую пятерку также вошли Люксембург (4 место и 48,2 рубля) и Австрия (5 место 52,4 рубля).
На последних строчках в рейтинге – Греция (30 место, 76,5 рубля), Болгария (31 место и 53,7 рубля) и Молдавия (32 место и 37,3 рубля).
Исследование было проведено на основе данных Центробанка, Евростата, статкомитетов и регулирующих органов стран, сообщают авторы рейтинга.
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