Мужчины-ведущие афганского телеканала вышли в эфир в масках в знак солидарности с коллегами женщинами
Россия и мир
Фото: Tolo News/tolonews.com
В воскресенье, 22 мая, мужчины-телеведущие афганского новостного телеканала Tolo News вышли в эфир в масках. Таким образом они поддержали свои коллег – телеведущих женщин, которым по решению «Талибана»* запрещено появляться на экране с открытым лицом (без никаба или маски, которая прикрывает нижнюю часть лица).
Соответствующее распоряжение было издано в четверг. Ведущие телеканала заявили, что они выполнили требование, однако выступили против таких ограничений, организовав акцию солидарности с женщинами. Один из аргументов руководства канала заключается в том, что образы женщин-ведущих на телевидении являются виртуальными, а не реальным присутствием женщин, говорится в заявлении журналистов.
Женщины-ведущие телеканала в свою очередь высказались о том, что вести трехчасовые программы в маске очень сложно физически, тяжело говорить и дышать.
Tolo News — первый в Афганистане круглосуточный новостной канал, был запущен в 2010 году.
*Движение Талибан признано террористическим и запрещено в России, а также во многих странах мира
Соответствующее распоряжение было издано в четверг. Ведущие телеканала заявили, что они выполнили требование, однако выступили против таких ограничений, организовав акцию солидарности с женщинами. Один из аргументов руководства канала заключается в том, что образы женщин-ведущих на телевидении являются виртуальными, а не реальным присутствием женщин, говорится в заявлении журналистов.
Женщины-ведущие телеканала в свою очередь высказались о том, что вести трехчасовые программы в маске очень сложно физически, тяжело говорить и дышать.
Tolo News — первый в Афганистане круглосуточный новостной канал, был запущен в 2010 году.
*Движение Талибан признано террористическим и запрещено в России, а также во многих странах мира
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