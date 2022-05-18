ММСК выделил 8 млн рублей на благоустройство Медногорск

11.45 Суббота, 21 мая 2022
Россия и мир
Фото: пресс-служба УГМК
В Оренбургской области Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) в рамках софинансирования направил 8 млн рублей на благоустройство Привокзальной площади и центральных улиц Медногорска. Общая стоимость работ составляет порядка 140 млн рублей.

«Участие ММСК в софинансировании позволило привлечь в город федеральные средства. Мы благодарны металлургам за своевременную помощь и постоянное внимание к нуждам муниципалитета», – сказал глава Медногорска Андрей Нижегородов.

Этот проект победил во Всероссийском конкурсе предложений по созданию комфортной среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и регионального значения, а также являющихся городами с численностью до 100 тысяч человек.


Фото: пресс-служба УГМК

Подрядная организация уже приступила к работам. До ноября 2022 года планируется благоустроить территорию Привокзальной площади, улицы Ленина и Советскую (участок до Ежовой). Будет создано несколько связанных зон: Привокзальная площадь – парадная встречающая площадь для ожидания и отдыха, улица Ленина – прогулочный пешеходный бульвар с тихими зонами отдыха и улица Советская – активная городская улица с событийными площадками.

Площадь участка для благоустройства составляет 3,2 гектара с протяженностью – 715 метров.

Пространство перед зданием железнодорожного вокзала станет полностью пешеходным и будет соединено переходом с бульваром по улице Ленина. Аллея по Ленина превратится в бульвар с прогулочной зоной для семейного отдыха. Появятся городские коллективные сады, шахматные, теннисные, воркаут-площадки, игровые площадки для детей. Советская также будет предназначена для прогулок и отдыха. Там же будут проводиться городские мероприятия.


Фото: пресс-служба УГМК

«ММСК с первых лет своей деятельности уделял внимание развитию социальной сферы города. Более 70% жилья, объектов образования, медицины, спорта и коммунальной инфраструктуры построено за счет средств градообразующего предприятия. Добрые традиции первостроителей мы продолжаем и сегодня», – отметил генеральный директор комбината Ильфат Исхаков.

Сейчас ММСК строит в Медногорске плавательный бассейн, который разместится рядом с ФОК «Сокол», построенным комбинатом два года назад. Кроме этого, к 15-летию Храма святителя Николая Чудотворца предприятие выделит 4,1 млн рублей на завершение строительства воскресной школы. Храм был возведен на средства УГМК в 2007 году.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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