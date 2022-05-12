В капсуле времени, вскрытой в Новосибирске, пионеры желали потомкам мира и друзей на всей планете
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Новосибирске 19 мая, в день столетия пионерии, вскрыли капсулу времени, которая была заложена 50 лет назад, в 1972 году, в стене Дома культуры имени Горького. Послание для будущих поколений оставили пионеры из девяти школ города.
Полный текст послания приводит новосибирский обком КПРФ. В тексте говорится о верности коммунистическим идеям, пионерах-героях, в том числе Павлике Морозове, а в конце авторы послания говорят о прекрасной и удивительной жизни, которую будущим поколениям предстоит сделать «еще чудеснее», и пожелали им друзей на всей планете и мира.
«Жизнь так прекрасна и удивительна, и вам предстоит сделать ее еще чудеснее. Так не теряйте же даром времени! Шагайте по жизни смело! Будьте мужественными! Живите так, чтобы всем светило яркое солнце, чтобы наши мысли и дела согревали и радовали всех. Пусть будут у вас друзья на всей планете! Пусть всегда будет мир!», — говорится в послании, которое передали на хранение в музей Новосибирска.
Полный текст послания приводит новосибирский обком КПРФ. В тексте говорится о верности коммунистическим идеям, пионерах-героях, в том числе Павлике Морозове, а в конце авторы послания говорят о прекрасной и удивительной жизни, которую будущим поколениям предстоит сделать «еще чудеснее», и пожелали им друзей на всей планете и мира.
«Жизнь так прекрасна и удивительна, и вам предстоит сделать ее еще чудеснее. Так не теряйте же даром времени! Шагайте по жизни смело! Будьте мужественными! Живите так, чтобы всем светило яркое солнце, чтобы наши мысли и дела согревали и радовали всех. Пусть будут у вас друзья на всей планете! Пусть всегда будет мир!», — говорится в послании, которое передали на хранение в музей Новосибирска.
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