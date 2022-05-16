Правительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на поддержку «системообразующих медиакомпаний»
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Правительство России выделит 3,5 млрд рублей для кредитной поддержки системообразующих организаций медиаотрасли, сообщает пресс-служба Минцифры. Средства будут выделены из резервного фонда.
В ведомстве отмечают, что к системообразующим организациям в сфере медиа относятся 57 предприятий, в том числе:
- крупнейшие медиахолдинги (телеканалы которых осуществляют вещание на всей территории РФ, а радиоканалы – не менее чем в 40 субъектах РФ);
- издательства (с объемом тиражей выше 40 млн экземпляров в год);
- издательства, которые специализирующиеся на выпуске детско-юношеской литературы;
- полиграфические предприятия (производящие не менее 1 млрд листов оттисков ежегодно);
- организации, технологически обеспечивающие функционирование медиаиндустрии.
Сообщается, что банки, которые будут аккредитованы для льготного кредитования, будут получать субсидию за счет выделенных средств. Эта мера позволит привлечь в медиаотрасль до 39 млрд внебюджетных средств на льготных условиях, отмечает замглавы Минцифры России Бэлла Черкесова.
Напомним, по данным исследования международной рекламной группы GroupM о медиапотреблении в России, уровень доверия россиян к телевидению снизился (за март-апрель). 17 марта 33% респондентов называли именно ТВ источником информации, которому они доверяют больше, чем другим, 27 апреля так считали только 23% опрошенных, писал «Коммерсант». Сильнее всего доверие к телевидению снизилось у россиян, которые живут за пределами крупных городов. При этом доверие россиян к соцсетям, блогам и телеграм-каналам несколько выросло (с 19% до 23%).
В ведомстве отмечают, что к системообразующим организациям в сфере медиа относятся 57 предприятий, в том числе:
- крупнейшие медиахолдинги (телеканалы которых осуществляют вещание на всей территории РФ, а радиоканалы – не менее чем в 40 субъектах РФ);
- издательства (с объемом тиражей выше 40 млн экземпляров в год);
- издательства, которые специализирующиеся на выпуске детско-юношеской литературы;
- полиграфические предприятия (производящие не менее 1 млрд листов оттисков ежегодно);
- организации, технологически обеспечивающие функционирование медиаиндустрии.
Сообщается, что банки, которые будут аккредитованы для льготного кредитования, будут получать субсидию за счет выделенных средств. Эта мера позволит привлечь в медиаотрасль до 39 млрд внебюджетных средств на льготных условиях, отмечает замглавы Минцифры России Бэлла Черкесова.
Напомним, по данным исследования международной рекламной группы GroupM о медиапотреблении в России, уровень доверия россиян к телевидению снизился (за март-апрель). 17 марта 33% респондентов называли именно ТВ источником информации, которому они доверяют больше, чем другим, 27 апреля так считали только 23% опрошенных, писал «Коммерсант». Сильнее всего доверие к телевидению снизилось у россиян, которые живут за пределами крупных городов. При этом доверие россиян к соцсетям, блогам и телеграм-каналам несколько выросло (с 19% до 23%).
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