Против жителя Амурской области возбудили первое в России уголовное дело за повторную дискредитацию ВС

17.35 Среда, 18 мая 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Амурской области возбуждено уголовное дело против 53-летнего местного жителя по статье о повторной дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), сообщает региональное управление МВД.

Правозащитники утверждают, что это первое уголовное дело в России, которое было возбуждено по этой статье, недавно добавленной в УК. Она предполагает уголовное наказание после административного за аналогичное правонарушение.

В марте амурчанин был оштрафован на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). «Однако в период с 1 апреля по 6 мая 2022 года подозреваемый в своем аккаунте в социальной сети разместил более 10 информационных постов, содержащих информацию, дискредитирующую Вооруженные сил Российской Федерации, что образует состав уголовно-наказуемого деяния», — говорится в сообщении министерства.

Ранее, по данным МВД, у подозреваемого уже была судимость (он оказался в местах лишения свободы за клевету на судью, неуважение к суду и воспрепятствование осуществлению правосудия). Сейчас он отбывает 15 суток административного ареста по ч.1 ст. 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами»).

По статье о повторной дискредитации ВС жителю Амурской области грозит до 3 лет лишения свободы.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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