Директор VK и глава Минцифры объявили о запуске бета-версии магазина приложений RuStore 25 мая
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Директор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет-форуме объявили о запуске отечественного магазина приложений, который будет называться Rustore. Бета-версия магазина начнет работать с 25 мая, на запуске будет доступно больше 100 российских приложений.
Сообщается, что в разработку магазина вкладывается VK без привлечения государственных средств. При этом из всех отечественных магазинов приложений законодательно будет урегулирован только RuStore, заявили в Минцифры. Также участники форума сообщили, что платежные системы, Push-уведомления, рейтинги приложений и разработчиков появятся в магазине этим летом.
Глава ведомства отметил, что разработчиков «не будут заставлять забирать приложения из иностранных маркетплейсов приложений и переводить в наш магазин». «Пока мы считаем, что в нашей юрисдикции мы должны конкурировать экономическими и технологическими способами», — сказал Шадаев, добавив, что «это не будет государственный магазин приложений».
Также сообщается, что RuStore будет доступен в том числе и для зарубежных разработчиков.
Сообщается, что в разработку магазина вкладывается VK без привлечения государственных средств. При этом из всех отечественных магазинов приложений законодательно будет урегулирован только RuStore, заявили в Минцифры. Также участники форума сообщили, что платежные системы, Push-уведомления, рейтинги приложений и разработчиков появятся в магазине этим летом.
Глава ведомства отметил, что разработчиков «не будут заставлять забирать приложения из иностранных маркетплейсов приложений и переводить в наш магазин». «Пока мы считаем, что в нашей юрисдикции мы должны конкурировать экономическими и технологическими способами», — сказал Шадаев, добавив, что «это не будет государственный магазин приложений».
Также сообщается, что RuStore будет доступен в том числе и для зарубежных разработчиков.
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