В Болгарии транспортные компании проводят акции протеста из-за цен на бензин
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Болгарии транспортные компании проводят общенациональные акции протеста по всей стране, сообщают болгарские СМИ.
По данным издания Novinite, акции проводят предприятия общественного транспорта, таксисты, а также грузовые перевозчики. Протестующие требуют повысить заработные платы, снизить цены на бензин, также они выступают против введения новых тарифов на проезд.
В среду сотни автобусов и грузовиков блокируют движение на центральных дорогах, в некоторых районах остановлено междугородное автобусное сообщение, пишет ТАСС. По данным издания, в акции были намерены принять участие около 600 грузовиков.
Организаторы протеста заявили, что акции будут проводить «до принятия правительством полноценного пакета экономических мер».
По данным ТАСС, цена на бензин АИ-95 в Болгарии превысила 3 лева (около €1,5), на дизельное топливо — выше 3,3 лева (около €1,6).
По данным издания Novinite, акции проводят предприятия общественного транспорта, таксисты, а также грузовые перевозчики. Протестующие требуют повысить заработные платы, снизить цены на бензин, также они выступают против введения новых тарифов на проезд.
В среду сотни автобусов и грузовиков блокируют движение на центральных дорогах, в некоторых районах остановлено междугородное автобусное сообщение, пишет ТАСС. По данным издания, в акции были намерены принять участие около 600 грузовиков.
Организаторы протеста заявили, что акции будут проводить «до принятия правительством полноценного пакета экономических мер».
По данным ТАСС, цена на бензин АИ-95 в Болгарии превысила 3 лева (около €1,5), на дизельное топливо — выше 3,3 лева (около €1,6).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».