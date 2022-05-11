Швеция и Финляндия официально подали заявки на членство в НАТО
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Брюсселе послы Финляндии и Швеции передали официальные заявки на членство в НАТО генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу, следует из трансляции на сайте НАТО.
По словам Столтенберга, страны приняли историческое решение. Он добавил, что их членство в НАТО улучшит безопасность Альянса.
Теперь заявки Швеции и Финляндии должны рассмотреть в Совете НАТО, затем соглашение о членстве должно быть ратифицировано во всех странах-участницах Альянса.
17 мая парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО. В этот же день глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку от этой страны.
По словам Столтенберга, страны приняли историческое решение. Он добавил, что их членство в НАТО улучшит безопасность Альянса.
Теперь заявки Швеции и Финляндии должны рассмотреть в Совете НАТО, затем соглашение о членстве должно быть ратифицировано во всех странах-участницах Альянса.
17 мая парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО. В этот же день глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку от этой страны.
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