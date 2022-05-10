Канада запретила въезд в страну тысяче россиянам, в том числе президенту РФ Путину
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино сообщил, что Канада запретила въезд в страну примерно тысяче россиянам, в том числе президенту РФ Владимиру Путину и его окружению.
Мендичино заявил, что Канада поддерживает Украину. «Мы только что объявили, что запрещаем въезд в Канаду примерно 1000 россиянам, включая Путина», — написал министр в соцсетях. Он добавил, что все эти лица уже попали под санкции ранее, при этом конкретные имена Мендичино не назвал. Соответствующий законопроект был внесен в сенат Канады 17 мая.
В апреле Канада ввела санкции против физлиц из России, в том числе против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, членов Совета Федерации РФ, а также в отношении оборонных и промышленных предприятий. Россия ввела ответные санкции против политиков и высокопоставленных госчиновников Канады.
Мендичино заявил, что Канада поддерживает Украину. «Мы только что объявили, что запрещаем въезд в Канаду примерно 1000 россиянам, включая Путина», — написал министр в соцсетях. Он добавил, что все эти лица уже попали под санкции ранее, при этом конкретные имена Мендичино не назвал. Соответствующий законопроект был внесен в сенат Канады 17 мая.
В апреле Канада ввела санкции против физлиц из России, в том числе против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, членов Совета Федерации РФ, а также в отношении оборонных и промышленных предприятий. Россия ввела ответные санкции против политиков и высокопоставленных госчиновников Канады.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Петицию с требованием переименовать Ельцин Центр в Екатеринбурге за две недели подписали 20 человек
12 мая 2022
12 мая 2022