Канада запретила въезд в страну тысяче россиянам, в том числе президенту РФ Путину

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино сообщил, что Канада запретила въезд в страну примерно тысяче россиянам, в том числе президенту РФ Владимиру Путину и его окружению.Мендичино заявил, что Канада поддерживает Украину. «Мы только что объявили, что запрещаем въезд в Канаду примерно 1000 россиянам, включая Путина», — написал министр в соцсетях. Он добавил, что все эти лица уже попали под санкции ранее, при этом конкретные имена Мендичино не назвал. Соответствующий законопроект был внесен в сенат Канады 17 мая.В апреле Канада ввела санкции против физлиц из России, в том числе против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, членов Совета Федерации РФ, а также в отношении оборонных и промышленных предприятий. Россия ввела ответные санкции против политиков и высокопоставленных госчиновников Канады.