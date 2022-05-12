В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который обязывает чиновников вести соцсети
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект, который «обязывает госорганы всех уровней и их подведомственные организации» вести страницы (паблики) в отечественных соцсетях. Об этом сообщил автор законопроекта депутат Александр Хинштейн.
По его мнению, соцсети – это самый быстрый и удобный способ общения граждан с представителями власти. «К сожалению, далеко не все ведомства и госорганизации ведут либо почти не обновляют свои паблики <…> С принятием закона - ведение пабликов из доброй воли чиновников превратится в их обязанность», — написал депутат в телеграм-канале.
Также он добавил, что закон в случае его принятия будет действовать вкупе с ранее принятым законом о социально-значимых интернет-ресурсах. «Поскольку соцсети включены в перечень таких ресурсов, доступ к ним пользователей осуществляется бесплатно», — написал Хинштейн.
При этом депутат не приводит примеры отечественных соцсетей для обязательного использования чиновниками.
По его мнению, соцсети – это самый быстрый и удобный способ общения граждан с представителями власти. «К сожалению, далеко не все ведомства и госорганизации ведут либо почти не обновляют свои паблики <…> С принятием закона - ведение пабликов из доброй воли чиновников превратится в их обязанность», — написал депутат в телеграм-канале.
Также он добавил, что закон в случае его принятия будет действовать вкупе с ранее принятым законом о социально-значимых интернет-ресурсах. «Поскольку соцсети включены в перечень таких ресурсов, доступ к ним пользователей осуществляется бесплатно», — написал Хинштейн.
При этом депутат не приводит примеры отечественных соцсетей для обязательного использования чиновниками.
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