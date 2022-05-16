Володин назвал условия, при которых депутатов Госдумы могут командировать в Донбасс
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер ГД Вячеслав Володин на заседании Совета Думы сообщил, что депутатов могут командировать в Донбас только в том случае, если соответствующее обращение поступит от министерства обороны РФ, Росгвардии или из регионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника заседания.
По данным издания, на заседании зашла речь о некоторых депутатах, которые сейчас находятся на Донбассе (в частности, Дмитрий Хубезов, Адам Делимханов, Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий), а также о тех, кто хочет отправиться туда.
При этом Володин заявил, что решение командировать депутатов может быть рассмотрено только при соответствующем обращении от Минобороны, Росгвардии или субъектов РФ. «Потому что основная задача депутатов и руководителей комитетов состоит в принятии законодательных решений, призванных помочь всем участникам специальной операции, а также в принятии антисанкционных решений, решений в поддержку граждан, экономики, регионов и людей в целом», — цитирует ТАСС участника заседания.
По данным издания, на заседании зашла речь о некоторых депутатах, которые сейчас находятся на Донбассе (в частности, Дмитрий Хубезов, Адам Делимханов, Дмитрий Саблин и Виктор Водолацкий), а также о тех, кто хочет отправиться туда.
При этом Володин заявил, что решение командировать депутатов может быть рассмотрено только при соответствующем обращении от Минобороны, Росгвардии или субъектов РФ. «Потому что основная задача депутатов и руководителей комитетов состоит в принятии законодательных решений, призванных помочь всем участникам специальной операции, а также в принятии антисанкционных решений, решений в поддержку граждан, экономики, регионов и людей в целом», — цитирует ТАСС участника заседания.
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