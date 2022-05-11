В Финляндии 188 членов парламента из 199 проголосовали за вступление в НАТО

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В финском парламенте состоялось голосование по поводу вступления страны в НАТО. За присоединение к Альянсу проголосовали 188 депутатов из 199, восемь проголосовали против.Ранее в парламенте Финляндии состоялись дебаты о возможном присоединении к НАТО, они длились более 14 часов.12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин выпустили совместное заявление по поводу членства страны в НАТО. По их словам, вступление в Альянс укрепит безопасность страны, и все необходимые процедуры должны быть проведены как можно скорее.В апреле зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал возможное вхождение Швеции и Финляндии в НАТО.По его словам, если страны присоединятся к Альянсу, протяжённость сухопутных границ НАТО с РФ вырастет более чем вдвое, и границы придётся укреплять.