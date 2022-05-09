СМИ: в Иркутской области мужчина убил сестру, которая отказалась участвовать в акции «Бессмертный полк»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Иркутской области суд заключил под стражу на два месяца 68-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве родной сестры. «КП» и «МК-Иркутск» сообщают, что причиной ссоры стал отказ женщины принимать участие в акции «Бессмертный полк».
По данным СМИ, во время празднования Дня Победы сибиряк упрекнул сестру за то, что она не участвовала в акции, проходившей в селе, женщина при этом якобы ответила, что «их отец таких почестей не заслужил», что задело мужчину. На фоне алкогольного опьянения вспыхнула ссора.
Издания ссылаются на пресс-службу Усольского городского суда, однако на сайте суда подробностей про «Бессмертный полк» нет, сообщается лишь о ссоре брата и сестры в майские выходные, а причиной ссоры, по данным сайта, стал спор о том, кому должен принадлежать дом, в котором они жили (дозвониться до пресс-службы с уточняющими вопросами корреспонденту «Вечерних ведомостей» не удалось).
«После словесной перепалки они успокоились и продолжили распивать спиртное. Через некоторое время сестра ушла спать, а мужчина остался на кухне. С его слов, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и его внезапно охватила злость, гнев и ненависть к потерпевшей. Происходившее в дальнейшем он помнит плохо», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Потерпевшая скончалась от нескольких ножевых ранений в грудь до приезда скорой помощи. Мужчина полностью признал свою вину. Во время допроса он сообщил, что убивать свою сестру не хотел, а всему виной послужил алкоголь, сообщается на сайте суда.
По данным СМИ, во время празднования Дня Победы сибиряк упрекнул сестру за то, что она не участвовала в акции, проходившей в селе, женщина при этом якобы ответила, что «их отец таких почестей не заслужил», что задело мужчину. На фоне алкогольного опьянения вспыхнула ссора.
Издания ссылаются на пресс-службу Усольского городского суда, однако на сайте суда подробностей про «Бессмертный полк» нет, сообщается лишь о ссоре брата и сестры в майские выходные, а причиной ссоры, по данным сайта, стал спор о том, кому должен принадлежать дом, в котором они жили (дозвониться до пресс-службы с уточняющими вопросами корреспонденту «Вечерних ведомостей» не удалось).
«После словесной перепалки они успокоились и продолжили распивать спиртное. Через некоторое время сестра ушла спать, а мужчина остался на кухне. С его слов, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и его внезапно охватила злость, гнев и ненависть к потерпевшей. Происходившее в дальнейшем он помнит плохо», — говорится в сообщении пресс-службы суда.
Потерпевшая скончалась от нескольких ножевых ранений в грудь до приезда скорой помощи. Мужчина полностью признал свою вину. Во время допроса он сообщил, что убивать свою сестру не хотел, а всему виной послужил алкоголь, сообщается на сайте суда.
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