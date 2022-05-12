Экс-полковник МВД Захарченко признан виновным в получении взяток в течение почти 10 лет

15.04 Вторник, 17 мая 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Пресненский суд Москвы признал экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в получении взяток в течение почти 10 лет от руководителей ряда коммерческих банков. Это второе дело о коррупции для бывшего полковника.

По информации, которую передают СМИ из зала суда, Захарченко обвинили в «общем покровительстве» членам организованной преступной группы (их дело было выделено в отдельное производство). По данным следствия, три соучастника Захарченко систематически давали ему крупные взятки, которые размещали на виртуальном счете.

Сообщается, что общая сумма взяток за «покровительство» составила около 1,4 млрд рублей.

Полицейский, который занимал должность замначальника в одном из управлений в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2016 года по подозрению во взятке и злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе расследования у него и его родственников обнаружили множество квартир, драгоценности и крупные суммы денег (сообщалось, что в элитных апартаментах на Ломоносовском проспекте был найден склад с 9 миллиардами рублей).

В июне 2019 года он был осужден за взяточничество на 12,5 года колонии со штрафом в 117 млн 990 тысяч рублей.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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