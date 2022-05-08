На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар, эвакуированы 250 горняков
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошел горный удар, 250 человек уже вышли на поверхность, пострадавших нет, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, в ноябре на этой шахте на глубине в 350 м произошел крупный пожар, на выработках в это время находились более 160 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
Шахта расположена в Таштагольском районе Кемеровской области, предприятие входит в состав горнорудного филиала «Евраз ЗСМК».
Напомним, в ноябре на этой шахте на глубине в 350 м произошел крупный пожар, на выработках в это время находились более 160 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
Шахта расположена в Таштагольском районе Кемеровской области, предприятие входит в состав горнорудного филиала «Евраз ЗСМК».
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