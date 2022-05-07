Скончался самый знаменитый тренер России по хоккею с мячом
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
На 74-м году жизни ушёл из жизни бывший советский и российский игрок, самый титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом Владимир Янко. Об этом сообщает российская пресс-служба Федерации хоккея с мячом.
«Сегодня, 16 мая, в Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался самый успешный и титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом — председатель Тренерского Совета и член Исполкома Федерации хоккея с мячом России, заслуженный тренер СССР Владимир Янко», — говорится в сообщении организации.
Федерация хоккея с мячом России выразила соболезнования родным и близким Владимира Янко: «Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта».
«Сегодня, 16 мая, в Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался самый успешный и титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом — председатель Тренерского Совета и член Исполкома Федерации хоккея с мячом России, заслуженный тренер СССР Владимир Янко», — говорится в сообщении организации.
Федерация хоккея с мячом России выразила соболезнования родным и близким Владимира Янко: «Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта».
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