Скончался самый знаменитый тренер России по хоккею с мячом

18.17 Понедельник, 16 мая 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
На 74-м году жизни ушёл из жизни бывший советский и российский игрок, самый титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом Владимир Янко. Об этом сообщает российская пресс-служба Федерации хоккея с мячом.

«Сегодня, 16 мая, в Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался самый успешный и титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом — председатель Тренерского Совета и член Исполкома Федерации хоккея с мячом России, заслуженный тренер СССР Владимир Янко», — говорится в сообщении организации.

Федерация хоккея с мячом России выразила соболезнования родным и близким Владимира Янко: «Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В столице Урала скончался известный кардио-реаниматолог скорой помощи
07 мая 2022
«Уралочка» не смогла вернуть себе золото спустя 17 лет, уступив «Локомотиву» в решающем сете решающего матча
13 мая 2022
Болельщики обвинили тренера «Локомотива» в расизме из-за его фразы в отношении волейболистки «Уралочки»
13 мая 2022
Екатеринбургский интернет-эксперт попал в список иностранных агентов
07 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Вернули Сталина, навредили культурному наследию. Что происходит с Окружным домом офицеров в Екатеринбурге

Пока все обсуждали барельеф диктатора, памятнику архитектуры, возможно, был нанесён непоправимый ущерб
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
19:11 Воскресным утром в Краснотурьинске пожарные отбили от огня автомобиль
18:37 Города Свердловской области примут участие в уральском кинофестивале
17:53 У здания мэрии Екатеринбурга старые ели заменят на новые
17:29 Отец девятимесячного ребенка погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
16:59 Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отправился в ЛНР
16:36 На Пермском центральном кольце обустраивают остановку «Кабельная»
16:22 В столице Урала на месяц перекроют переулок Столярный
15:57 В Екатеринбурге у обелиска «Европа – Азия» начали благоустраивать территорию
15:21 Первый этап опрессовок стартовал в Екатеринбурге
14:54 Парень и девушка на электросамокате попали под колеса «семерки» в Екатеринбурге
14:26 В Екатеринбурге началось голосование по выбору площадки для Краснознаменной группы
13:53 Еще 159 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
13:22 При пожаре в поселке Кедровка пострадал человек
12:55 В Свердловскую область завезли 75 тысяч клещей-энтомофагов
12:47 В Перми появится памятник Александру II
12:21 STENOGRAFFIA набирает в Екатеринбурге волонтеров для пресс-службы фестиваля
12:09 В Перми проходит аукцион на три участка под многоквартирные дома
11:54 Рабочие обнаружили на дороге в Свердловской области танковый снаряд
11:23 Губернатор Свердловской области ушел в отпуск
10:57 В Серове осудят экс-заведующую детсадом за мошенничество на 4,2 млн рублей
10:46 Пермская Горьковка приглашает на выставку о Петре I
10:25 Более 10 тысяч человек приняли участие в «Майской прогулке» в Екатеринбурге
09:52 В Екатеринбурге больше двух недель ищут пропавшего мужчину
09:30 В Пермском крае банку грозит штраф за неправомерное списание денежных средств
09:24 В одном из дворов Екатеринбурга автомобилист сбил ребенка
Все новости
18:23 Ввоз электронных гаджетов в Россию будет упрощён
18:17 Скончался самый знаменитый тренер России по хоккею с мячом
18:13 Апелляционный военный суд отказался смягчать приговор по «делу канских подростков»
17:10 Отечественный магазин приложений NashStore подвергся хакерской атаке перед открытием
17:02 Житель Кузбасса отсудил у самарского автодилера почти 3 миллиона рублей
16:57 Минпросвещения порекомендовало провести последние звонки и выпускные вечера очно
16:55 Школы и детсады Хабаровска эвакуированы из-за сообщений о бомбе. Это 18-й случай за полгода
16:44 На красноярского журналиста завели административное дело по статье о дискредитации российской армии
15:08 В ЦБ рассказали о способе борьбы с мошенниками с помощью задержки денежных переводов на два дня
13:50 Бывший депутат Госдумы получил 2,5 года колонии за драку с полицейским
13:42 Во Владивостоке за осквернение памятника Зорге отправили в СИЗО женщину
13:10 Мэр Ярославля объявил об уходе с поста
13:03 Главный синоптик «Фобоса» прогнозирует умеренно тёплое лето в России.
12:54 Аэропорты РФ просят разрешение у Минтранса на использование устаревшего оборудования для досмотра
12:43 Российский бизнес Reebok перешёл к турецкому холдингу Flo Retailing
12:38 В Ульяновске мужчина приставал к школьнице в маршрутке
12:32 Российский завод Renault начнёт выпускать «Москвичи»
12:04 Акции российского Renault перейдут в государственную собственность РФ
11:55 Рослесхоз порекомендовал введение режима ЧС в трёх регионах России из-за лесных пожаров
18:04 Барнаульским коммунистам не согласовали пикет против повышения цен, так как он «может сформировать негативное отношение к спецоперации»
16:52 Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина
16:04 В возрасте 73 лет умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян
15:15 Сайты нескольких авиакомпаний в России подверглись DDoS-атакам
14:12 Правозащитники сообщили о 17 случаях, когда суды в России прекратили дела о дискредитации армии
12:17 Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK