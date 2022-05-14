Минпросвещения порекомендовало провести последние звонки и выпускные вечера очно
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Министерство просвещения РФ порекомендовало проводить очные последние звонки, а также выпускные вечера 25 июня. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Министр сказал, что проводить последние звонки нужно в зависимости от расписания школы. И лучше делать это в очном формате. А выпускные вечера рекомендуют провести 25 июня, так как это традиция российской системы образования. Выпускной тоже рекомендуют проводить в очном формате.
Также Кравцов отметил, что все школы работают в очном режиме. Школам разрешено проводить последние звонки раньше обычного, если того требуют обстоятельства.
Министр отметил, что без выпускных вечеров и последних звонков невозможно представить завершение учебного года. Его рекомендации касаются всех школ страны.
Министр сказал, что проводить последние звонки нужно в зависимости от расписания школы. И лучше делать это в очном формате. А выпускные вечера рекомендуют провести 25 июня, так как это традиция российской системы образования. Выпускной тоже рекомендуют проводить в очном формате.
Также Кравцов отметил, что все школы работают в очном режиме. Школам разрешено проводить последние звонки раньше обычного, если того требуют обстоятельства.
Министр отметил, что без выпускных вечеров и последних звонков невозможно представить завершение учебного года. Его рекомендации касаются всех школ страны.
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