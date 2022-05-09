Школы и детсады Хабаровска эвакуированы из-за сообщений о бомбе. Это 18-й случай за полгода

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Все школы и детские сады Хабаровска эвакуировали сегодня из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.«Дети и педагоги эвакуированы из всех учреждений. Спецслужбы уже проводят проверку заведений. Образовательный процесс продолжится сразу после осмотра зданий специалистами», — сказано в сообщении.В управлении образования города отмечают, что из-за регулярных срывов уроков школьную программу придётся корректировать, а учебный материал давать дополнительно, чтобы наверстать упущенное.Отметим, что с начала 2022 года это уже 18-й случай массовой эвакуации школ. Ранее сообщения о лжеминировании также поступали в мэрию, вузы, детсады, аэропорт, больницы и ТЦ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.