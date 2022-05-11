В ЦБ рассказали о способе борьбы с мошенниками с помощью задержки денежных переводов на два дня

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Центральный банк предлагает банкам приостанавливать на 2 дня зачисление денег на сомнительные счета, сообщил «Известиям» директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.По словам Уварова, это делается с целью предотвратить деятельность мошенников. Часто люди становятся жертвами телефонных обманов и добровольно переводят деньги. Когда они понимают, что их обманули, вернуть деньги уже невозможно.ЦБ ведёт базу, в которой содержится информация о счетах, которые могут принадлежать мошенникам. Планируется обязать банк-плательщик приостанавливать на 2 дня зачисление денег на счёт, если в базе ЦБ содержится информация о получателе этих средств.Также Центральный Банк предлагает возвращать гражданам похищенные средства. Если банк-отправитель получил информацию из базы ЦБ, но всё равно совершил перевод средств, то он будет обязан вернуть все переведённые средства отправителю.